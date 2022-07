Un jeune à trottinette perd la vie renversé par une voiture à Lombardsijde

L'accident s'est produit dans la nuit de mercredi à jeudi vers 2h15 du matin sur la Koninklijke Baan à Lombardsijde, non loin du camping Albatros. Une automobiliste qui venait de Nieuwpoort et se dirigeait vers Middelkerke, près du camping, est entrée en collision avec le garçon qui se trouvait en trottinette.

Le jeune homme de 17 ans, originaire de Dilbeek, près de Bruxelles, est décédé sur place. Il était en vacances avec sa famille et ses amis et logeait au camping de la Lombarde, un peu plus loin sur la route.

"Les circonstances exactes de l’accident doivent encore être éclaircies", a déclaré Patty 't Jonck, du parquet de Flandre occidentale. "Un expert en circulation et un médecin légiste ont été désignés pour l’enquête", a-t-elle ajouté.