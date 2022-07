Une bouteille retrouvée à Maldegem contient-elle le plus ancien message au monde ?

Les archéologues Wim De Clercq et Maxime Poulain de l'UGent ont examiné la bouteille afin de la dater le plus correctement possible. "C'est une bouteille de champagne de la période après 1850. C'est clair dans la forme", explique Poulain. "Avant cette époque, les bouteilles étaient plus rondes, presque en forme d'oignon". Sur la base des autres détails, les experts peuvent aller encore plus loin. "Le joint de coulée ne va pas jusqu'au bord, ce qui indique que la bouteille est partiellement soufflée à la main et qu'elle est antérieure à la Première Guerre mondiale." La finition du bord indique que la bouteille a été produite après 1880. "Nous devons les dater quelque part entre 1880 et 1914."

Cependant, les archéologues peuvent la dater encore plus précisément grâce à des facteurs externes. "La bouteille était cachée dans le socle d'une statue de la déesse Diane. Au XIXe siècle, la noblesse avait particulièrement tendance à placer des statues de la déesse dans ses jardins et ses parcs. Nous pouvons donc réduire la datation entre 1880 et 1900."

La plus ancienne découverte connue au monde de message dans une bouteille remonte à 1886. "C'est une bouteille allemande qui a été jetée à la mer pour une expérience scientifique. Les scientifiques voulaient étudier les courants de cette façon. La bouteille contenait un message demandant de contacter l'ambassade d'Allemagne", explique Maxime Poulain.

"Il y a beaucoup de découvertes de bouteilles plus anciennes, mais jamais avec des messages restés intacts". Ainsi, la découverte faite à Maldegem pourrait bien être le plus ancien message au monde dans une bouteille. "Si la bouteille est plus ancienne que 1886, ce qui est bien possible d'après la datation, alors Maldegem détiendra le record". Le suspens demeure.