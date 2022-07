Coup d'envoi des Gentse Feesten

Une parade de bateaux aura lieu plus tard dans la journée au port de plaisance Portus Ganda. Quelque 25 bateaux, dont les équipages seront symboliquement constitués de groupes professionnels ayant joué un rôle important pendant la pandémie de coronavirus, y participeront. S'ensuivra un spectacle en présence du collectif de chant "Allez, Chantez !" et un son et lumière au pied de l'ancienne tour Belgacom vers 19h00.

Après deux éditions supprimées en raison de la pandémie de Covid-19, les Gentse Feesten se déroulent du vendredi 15 juillet au dimanche 24 juillet inclus.