Dries Van Langenhove et six suspects renvoyés devant le tribunal correctionnel

Cinq personnes impliquées dans le groupuscule Schild en Vrienden ont bénéficié vendredi de la suspension de la part de la chambre du conseil. Cette décision a été prise "en dépit des preuves apportées des faits commis", selon l'avocat de Henri Heimans, partie civile, Me Tom Deschepper. Ces personnes ne devront donc pas comparaitre devant le tribunal.

"La chambre du conseil prend en compte de nombreux facteurs", explique M. Deschepper. "Combien de messages ont été postés, y a-t-il eu une mentalité de suiveur ? Certains des suspects étaient très jeunes et sont maintenant à une autre étape de leur vie. (...) La chambre du conseil a choisi de ne renvoyer en correctionnelle que les personnes qui ont joué un rôle important. En tout cas, il y aura un procès contre Van Langenhove, et c'est peut-être une bonne chose."

La demande du parquet concernant le renvoi de Dries Van Langenhove devant le tribunal correctionnel pour avoir enfreint la loi sur les armes a été entendue. Le fondateur de Schild en Vrienden a été renvoyé en correctionnelle pour avoir possédé un spray au poivre mais aussi pour diverses infractions racistes. "Nous avions demandé qu'il soit également renvoyé pour négationnisme, mais la chambre de conseil a suivi l'avis du parquet et a prononcé un non-lieu sur ce point", explique encore Me Deschepper. "La chambre du conseil a jugé qu'il s'agissait d'une responsabilité individuelle, et que le fait de faire partie d'une association ne suffit pas à le tenir pénalement responsable de cela aussi. Nous allons examiner la justification et voir ce que nous en faisons."

L'avocat espère voir l'affaire devant le tribunal correctionnel rapidement.