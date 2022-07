Euro Féminin : Les Red Flames s’inclinent face à la France 2-1

Janice Cayman restait sur un double sentiment après la défaite (2-1) face à la France pour le deuxième match de groupe des Red Flames à l'Euro de football féminin jeudi soir à Rotherham devant 8.200 spectateurs.

"C'est surtout dommage. Nous étions très proches, mais ce ne fut pas suffisant", a confié Janice Cayman auteur du but égalisateur. "D'un autre côté, cela permet de bien aborder le match contre l'Italie. Nous savions que nous devions rester bien organisées et que nous n'aurions que très peu d'occasions. Nous devions travailler très dur et je trouve que chacune a bien fait son boulot. La France a beaucoup de super joueuses, mais on s'est bien défendue. On a montré une belle image de nous-mêmes".

La troisième rencontre verra la Belgique affronter l'Italie lundi et une victoire belge, conjuguée à un succès de la France sur l'Islande, enverrait les Red Flames en quarts de finale.

"Il sera important de bien récupérer et de bien préparer ce match contre l'Italie. Il y a moyen. On ne connaît pas encore grand-chose de l'Italie, mais on va voir cela ces prochains jours. J'espère que tout le monde sera frais lundi", a ajouté Janice Cayman qui évolue à Lyon.