Hadja Lahbib remplace Sophie Wilmès au poste de ministre des Affaires étrangères

Hadja Lahbib est issue d'une famille originaire de Kabylie en Algérie, elle est née en 1970 à Boussu dans le Borinage. Un détail que le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a souligné. Les Francs Borains, le club de football dont il est le président, est l'équipe de Boussu.

Hadja Lahbib qui habite à Schaerbeek est diplômée en journalisme et communication de l'Université Libre de Bruxelles (ULB) et a travaillé pendant des années pour la la radio-télévision publique francophone RTBF. Au départ, elle était souvent envoyée spéciale en Afghanistan et au Moyen-Orient, mais elle a ensuite été présentatrice du journal télévisé pendant 20 ans.

Sur la chaîne Arte Belgique, elle a assuré la conception, avec Patrick de Lamalle, et la présentation de deux émissions socio-culturelles mensuelles, le Quai des Belges et le Vlaamse Kaai, une émission biculturelle à laquelle ont collaboré, entre autres, les écrivains David Van Reybrouck, Dimitri Verhulst, Stefan Hertmans et Bart Moeyaert.

Hadja Lahbib a rendu hommage à sa prédécesseure (Sophie Wilmès ndlr.) avec qui elle s'est longuement entretenue. "Mes conversations avec elle m'ont aidé à prendre ma décision", a-t-elle expliqué en insistant sur le lien de "sororité" qui s'était créé entre les deux femmes. La nouvelle ministre n'était pas connue comme étant proche du MR. Elle ne s'est pas prononcée sur son engagement au sein du parti. "Je ne suis ni de gauche, ni de droite, je suis fondamentalement libre", a-t-elle dit avant d'ajouter qu'elle restait "capitaine de son âme".