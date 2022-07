Le mystère du message contenu dans une bouteille à Maldegem enfin résolu

D'après la date figurant sur la lettre, le message se trouvant dans la bouteille n'est donc pas le plus ancien au monde. Cependant, cela reste une découverte intéressante. "Nous trouvons souvent des notes avec les noms des travailleurs dans les bâtiments, mais il est exceptionnel que le propriétaire le signale", explique Patricia Rau. De plus, le papier a été conservé en très bon état. C'est un message personnel de l'ancien seigneur du château, Dhont. Elle montre que, contre toute attente, la statue n'a été érigée qu'en 1912. Alors qu’on pensait qu’elle l’avait été entre 1880 et 1900.

Qui était le châtelain Dhont ? Il était le descendant d’une famille Pecsteen de la noblesse originaire de Bruges. La famille Dhont a longtemps utilisé le château Sainte-Anne à Maldegem comme maison de campagne. Entre autres, la tante de Fréderic, Clémence Dhont, y séjournait souvent. Frédéric hérite du château et s'y installe définitivement en 1930. Il y a vécu de manière plutôt solitaire et est resté sans enfant et célibataire toute sa vie. Une fois par an, cependant, il ouvrait les portes du château pour de grandes fêtes auxquelles tous les habitants étaient invités. C'était une sorte de foire flamande avec différents stands.