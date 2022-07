Pourquoi Tomorrowland est-il un festival interdit au moins de 18 ans ?

Ce n'est que depuis 2011 que le festival Tomorrowland dure trois jours et c’est depuis lors qu'il existe une règle selon laquelle seuls les adultes sont autorisés à entrer dans le domaine De Schorre à Boom. C’est également clairement indiqué dans les conditions générales : les visiteurs nés en 2004 et plus sont les bienvenus à cette édition, même s'ils fêtent leur 18e anniversaire plus tard dans l'année. Par contre les jeunes ados ne sont pas autorisés à entrer, même s'ils sont accompagnés d'adultes.

"Cette règle est en vigueur depuis plus de dix ans et nous n'avons jamais eu beaucoup de réactions à ce sujet", déclare la porte-parole Debby Wilmsen. "Dans la vie nocturne, c'est déjà la norme : dans de nombreux clubs, les visiteurs ne sont accueillis qu'à partir de 18 ans. Dans un festival avec DJs comme Tomorrowland, c'est donc un choix logique. Nos visiteurs l'apprécient également, un festival entre adultes. Et cela crée plus de clarté pour notre personnel.

Car la raison de cette décision réside dans la législation sur l'alcool en Belgique, explique encore Debby Wilmsen. "À Tomorrowland, en plus de la bière, nous servons aussi beaucoup de cocktails avec de l'alcool. Nous ne pouvons les vendre qu'à des visiteurs âgés de 18 ans ou plus. Si nous devions autoriser des adolescents, nous devrions alors utiliser des bracelets d'entrée différents pour eux", dit-elle.

"L'alternative est que, en tant qu'organisateur, vous faites peser la responsabilité sur votre personnel de bar, qui doit filtrer à vue les personnes de moins de 18 ans, pour être sûr de ne pas leur vendre d’alcool. Nous optons pour la clarté, et avec notre public, il n'y a aucun problème."