Accident grave sur la E40 à Beernem : un mort et quatre blessés

L'accident s'est produit vers 6h10 ce samedi sur la E40 en direction de la côte. La voiture est sortie de l'autoroute et s'est retrouvée dans le fossé. "On peut supposer que le conducteur a eu un malaise, mais cela reste à déterminer. Il a perdu le contrôle du véhicule et est malheureusement décédé", a déclaré Ann Berger de la police fédérale de la route. "En outre, il y avait quatre autres personnes dans la voiture, dont un enfant."

Les services d'urgence sont arrivés sur place pour libérer les victimes. Mais pour l'un d'entre elles, il était déjà trop tard. Il s'agissait d'une famille bulgare. Le grand-père âgé de 56 ans est décédé sur place. Trois adultes ont été gravement blessés et un mineur, légèrement blessé. La police routière a fait les constatations nécessaires.