Dix obus remontés de la Senne à Bruxelles par un "pêcheur à l'aimant" néerlandais

C'est le néerlandais John Vleers qui a remonté les obus. "Il s'agit de dix obus de la Seconde Guerre mondiale", dit-il. "Et je pense qu'il y en a encore des dizaines à retirer dans le canal et la Senne à Bruxelles."

John Vleers, qui n'est pas à son coup d'essai, affirme que ces obus intacts sont encore actifs et donc potentiellement dangereux. "J'espère qu'ils vont commencer à nettoyer la Senne, parce qu'elle en est pleine. Si l'une de ces munitions explose, on court le risque d'une réaction en chaîne et les conséquences seront alors incalculables."