L’IRM émet un code orange à partir de lundi pour forte chaleur, jusqu’à 40 degrés mardi

Samedi après-midi, les températures maximales varieront entre 20 et 22 degrés en Ardenne et dans la région côtière, et entre 23 et 25 degrés dans les autres régions. Le vent sera modéré de secteur nord.

Dans la nuit de samedi à dimanche, un ciel bien dégagé fera redescendre les températures entre 6 et 14 degrés.

Dimanche, le temps sera chaud et ensoleillé avec quelques rares voiles nuageux. Les maxima varieront entre 24 et 26 degrés dans la région côtière et en Ardenne, et entre 27 et 29 degrés dans les autres régions. Le vent sera généralement faible.

Des maxima de 36 degrés sont attendus lundi et jusqu'à 40 degrés mardi.