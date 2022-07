Radio Minerva obtient sa reconnaissance et pourra continuer d’émettre

A Radio Minerva, on est très soulagé. "Nous sommes très heureux que l'incertitude soit enfin levée et que "Minerva puisse continuer". Nous tenons avant tout à remercier tous nos auditeurs, tous les sympathisants et l'ensemble d'Anvers et de ses environs pour leur fidélité, leurs actions et leur implication", a déclaré Frank Boekhoff, le président de Radio Minerva.

"Radio Minerva est là pour tout le monde et tout le monde était là pour Minerva. Les prochaines semaines, nous allons donc nous mettre en valeur avec de nombreux événements et actions en guise de remerciement."