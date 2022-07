Comment éviter que votre enfant ne se perde sur la plage ? Les conseils d’un expert : Alain Remue

Il y a deux endroits où chercher, dit Remue qui cite deux termes de la méthode de recherche et de sauvetage : PLS (Point Last Seen) et LKP (Last Known Position).

PLS est le lieu où la personne disparue a été vue pour la dernière fois avec certitude. "On part toujours de là."

LKP est l'endroit où l'on peut penser que la personne se trouve encore. Ou l'endroit où vous trouvez des objets et des indices qui font directement référence à cette personne. Par exemple : la casquette d'un garçon disparu. "On ne sait pas s'il a perdu la casquette là, ou si quelqu'un l'a mise là, mais c'est un élément important dans notre recherche".