Commerces fermés plus tôt, moins de trams et de trains : la Belgique se prépare à la canicule

Selon la fédération professionnelle Bakkers Vlaanderen, de nombreux boulangers ne seront pas ouverts aussi longtemps demain et après-demain. L'offre sera également plus limitée. Il est particulièrement difficile de travailler à proximité des fours à ces températures, et la fédération professionnelle craint également que de nombreux clients s'abstiennent de se rendre dans les magasins tout simplement aux heures les plus chaudes de la journée.

En ce qui concerne les bouchers, le Landsbond van Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs conseille aux bouchers, charcutiers et aux traiteurs de rester fermés plus longtemps l'après-midi. Selon l'association professionnelle, les clients s'abstiennent de toute façon pendant les heures les plus chaudes de la journée. Une pause déjeuner plus longue signifie également une moindre consommation d'énergie et est meilleure pour la qualité des produits.

Ici et là, des fleuristes resteront fermés. Les fleurs coupées et la chaleur extrême ne sont pas une combinaison idéale non plus.