Jasper Philipsen s’impose devant Wout van Aert à Carcassonne

Le premier mouvement de la 15e étape, disputée dimanche entre Rodez et à Carcassonne sur la distance de 202,5 kilomètres, a été créé par trois coureurs: le maillot vert belge Wout van Aert (Jumbo-Visma), le Danois Mikkel Honoré (Quick Step-Alpha Vinyl) et l'Allemand Nils Politt (Bora-Hansgrohe). Van Aert s'est laissé décrocher après 40 kilomètres.

Les deux échappés du jour, Honoré et Politt, ont été repris dans la côte des Cammazes (cat. 3, 5,1 km à 4,1 %), à 53 kilomètres de l'arrivée, alors qu'une chute avait écarté de la course le Néerlandais Steven Kruijswijk, équipier de Vingegaard.

La finale a été animée par les Français Benjamin Thomas (Cofidis) et Alexis Gougeard (B&B Hotels) qui ont accéléré au sommet de côte des Cammazes pour prendre une vingtaine de secondes sur le peloton. Benjamin Thomas a été le dernier à résister au retour du peloton, en poursuiteur, à 4 kilomètres du but. Le Français a été repris à 400 mètres de la ligne, au lancement du sprint qui a souri au Belge Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), qui a remporté sa première victoire sur les routes du Tour de France. Philipsen a devancé Wout van Aert et Mads Pedersen. Le Danois Jonas Vingegaard a conservé son maillot jaune.

La 15e étape a été marqué par l'abandon avant le départ de trois coureurs: le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) souffrant toujours des conséquences de sa chute dans l'étape d'Arenberg, le Danois Magnus Cort (EF) et l'Australien Simon Clarke (Israel-Premier Tech) tous deux positifs au covid-19. Le Néerlandais Steven Kruijswijk, équipier de Vingegaard, a quant à lui abandonné sur chute (épaule).

Les coureurs bénéficieront lundi d'une journée de repos à Carcassonne avant la 16e étape accidentée de mardi entre Carcassonne et Foix et les deux étapes pyrénéennes avec arrivées au sommet, mercredi entre Saint-Gaudens et Peyragudes et jeudi entre Lourdes et Hautacam.