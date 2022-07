Un homme de 85 ans disparu depuis mercredi retrouvé sain et sauf à Merchtem

Louis De Keersmaecker avait disparu de la maison de repos Martinas à Merchtem le mercredi 13 juillet au soir. Une vaste opération de recherche avait été lancée par la police et le parquet, mais ce n'est que trois jours plus tard, le samedi après-midi, que des agents l’ont finalement retrouvé dans un fossé près du restaurant De Passerel, à 450 mètres de là.

"Mon père n'est pas un randonneur", a déclaré son fils Fred De Keersmaecker. "J'étais donc convaincu que mon père ne pouvait pas être loin. Samedi, je suis sorti à nouveau. J'ai commencé au centre de soins résidentiels et j'ai suivi l'itinéraire que mon père avait emprunté sur la base des images de la caméra que j'avais reçues. Pendant mon voyage, j'ai soudain entendu des sirènes, et peu après, j'ai eu la police au téléphone, qui m'a dit qu'on avait trouvé mon père.

Louis avait atterri dans un fossé près du restaurant De Passerel dans le centre de Merchtem. "Des agents de la zone AMOW, lors d'une patrouille, ont soudain remarqué une chaussure venant de derrière une haie", nous a raconté Fred.

"Quand ils se sont approchés, ils ont vu mon père couché entre un mur et une haie, complètement caché de la vue. Eddie De Block, médecin et ancien bourgmestre de Merchtem, se trouvait à proximité de là sur une terrasse et s'est immédiatement occupé de mon père. Je ne sais pas combien de temps mon père est resté allongé là. La seule chose que mon père, qui est dément, a pu dire, c'est qu'il était désolé."