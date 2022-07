On annonce de fortes concentrations d’ozone ces lundi et mardi

La concentration d'ozone maximale horaire dimanche à Gand a été atteinte à 17h00, avec 181 µg/m3, soit au-delà du seuil d'information européen, qui détermine le moment à partir duquel la population doit être avertie. En Wallonie, c'est à Engis que la concentration en ozone la plus élevée a été mesurée, avec 145 µg/m3 tandis qu'à Bruxelles, c'est à Uccle où ont été enregistrés 115 µg/m3.

La chaleur va s'accentuer lundi et mardi, ce qui n'améliorera pas la qualité de l'air. Lundi, les températures maximales sont prévues entre 31 et 35°C, avec un vent faible de secteur sud-est. Des concentrations moyennes horaires sont attendues entre 120 et 220 µg/m3.

La situation s'aggravera mardi, où la valeur de 40°C pourrait être atteinte, toujours sous un vent faible. Le risque de dépassement du seuil d'information européen est jugé "important", avec des concentrations moyennes horaires maximales attendues entre 160 et 220 µg/m3.