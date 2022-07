Un nouveau corps sans vie repêché à Gand, on ignore s’il y a un lien avec les Gentse Feesten

Le parquet confirme que les pompiers ont sorti un corps de l'eau au Houtdok à Gand, non loin de la gare de Gent-Dampoort. Il s’agit d’une zone où la baignade est officiellement interdite. L’accès au Houtdok est fermé à toute circulation. On ne sait rien de la cause du décès. La police et le parquet vont mener une enquête.

Dimanche, un corps a été retrouvé dans l'eau au Lousbergkaai. Et il s’agissait d’une mort suspecte. Un homme de 53 ans aurait été jeté à l'eau. Le parquet a aussi ouvert une enquête.