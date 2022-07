Après un cambriolage des malfrats roulent sur la E40 à contresens et provoquent un accident

Une bijouterie située à la Stasegemdorp à Harelbeke (Flandre occidentale) a été dévalisée ce mardi matin. Les agresseurs étaient masqués et sans doute armés. Ils ont pris la fuite vers l’autoroute E17. Sur la E17 en direction de Gand, ils ont tenté de semer la police de la zone de police locale MIRA. "Ils roulaient même sur la bande d'arrêt d'urgence", précise Jana Verdegem, de la police fédérale.

L'info trafic de la VRT a rapidement reçu des appels d'auditeurs qui signalaient un conducteur fantôme. Les malfrats ont ensuite pris l'autoroute E40 mais à contre-sens en roulant sur la bande en direction de Bruxelles, et cette fois-ci ils ne roulaient plus sur la bande d’arrêt d’urgence. A Sint-Denijs-Westrem, la police a finalement réussi à les arrêter. Au cours de la manœuvre, un camion et deux voitures particulières ont été endommagés. Une personne a également été blessée et emmenée à l'hôpital.

"La personne blessée est un conducteur ou un passager qui se trouvait dans un des voitures qui circulaient sur la E40 dans le bon sens", poursuit Jana Verdegem, "cette personne était plutôt en état de choc et certainement pas gravement blessée, et heureusement il n'y a pas eu d'autres victimes. Après l'arrestation des auteurs, la police routière est arrivée sur les lieux. Les deux voleurs ont depuis été arrêtés."

En raison de l'incident, il y a eu des embouteillages d'une heure et demie sur la E40. Depuis lors, la chaussée a été dégagée et peut à nouveau être empruntée sans encombre.