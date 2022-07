Après la Flandre occidentale et le Hainaut le code rouge étendu à la province du Limbourg

"Nous étendons le code rouge au Limbourg parce qu'il y a une probabilité suffisante qu'au moins 25 % de la province atteigne 40 degrés", écrit le météorologue de l'IRM David Dehenauw, sur Twitter. "À 13 heures, il faisait aussi chaud dans suffisamment d'endroits du Limbourg que dans certaines parties de la Flandre occidentale et du Hainaut qui étaient déjà en rouge."



Le code rouge signifie que certaines mesures doivent être prises. Les gens doivent boire beaucoup et maintenir leur taux de sel. Ils doivent également se reposer beaucoup, rester dans un endroit frais, éviter les rayons directs du soleil et utiliser des linges humides en cas de déshydratation, selon le site web de l'IGR.

Le code est d'application pour 24h depuis minuit.

Ce soir et la nuit prochaine, la chaleur ne déclinera que très lentement avec un ciel d'abord dégagé à peu nuageux. En seconde partie de nuit, des bancs nuageux envahiront le pays à partir de la France, puis quelques ondées orageuses isolées pourront se produire en fin de nuit. La nuit sera à nouveau très douce avec des minima de 18 à 22 degrés. Le vent faible à modéré de sud-est basculera entre l'ouest et le sud-ouest en devenant modéré.

Demain mercredi, la nébulosité sera plus variable avec quelques averses et un risque d'orage. Les températures seront en baisse avec des maxima de 23 degrés au littoral ainsi que sur les hauteurs de l'Ardenne à 27 ou 28 degrés en Campine et dans les grandes villes.

Jeudi, les champs nuageux seront d'abord encore assez nombreux et pourraient laisser échapper une averse locale. Ensuite, les éclaircies deviendront graduellement plus larges. Il fera plus frais avec des maxima de 21 degrés dans la région côtière à 26 degrés en Lorraine belge.

A partir de vendredi, le temps sera ensoleillé et, durant le week- end, il fera à nouveau plus chaud.