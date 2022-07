Incendie de plusieurs véhicules à De Haan au littoral

L'incendie qui s'est déclaré dans les dunes entre De Haan et Bredene (Flandre occidentale) est sous contrôle, a indiqué la police locale mardi après-midi. Cinq voitures ont brûlé dans le brasier et six autres ont été endommagées. Les pompiers continuent de répandre de l'eau pour éviter tout nouveau départ de feu.