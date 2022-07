Nafi Thiam remporte la médaille d’or dans l’heptathlon aux Mondiaux d’athlétisme

"Ce titre, c'est beaucoup d'émotion. La compétition a été super intense et stressante, c'était serré jusqu'au bout. Je suis super fière de mon 800 mètres, j'ai donné ma vie. C'est une belle manière de terminer", a lancé Thiam.

Ce deuxième titre mondial, après celui acquis à Londres en 2017, a une saveur particulière pour celle qui a souffert du doigt et du dos en début de saison. "C'est une super récompense après tout ce que j'ai souffert, cela me donne confiance pour ce qui arrive. Au vu de ma préparation, je m'étonne moi-même. Je pleurais tous les jours en me demandant quelle était la meilleure chose à faire. Laisser tomber ce championnat pour récupérer ? Quand je vois ce que j'ai accompli, c'est fou. Je suis fière."

La Namuroise a aussi évoqué ce 800 mètres assez spécial, qu'elle a débuté en tant que chasseuse. "C'est toujours stressant le 800 mètres, qu'importe la position. J'étais malgré tout assez confiante, c'était possible d'y arriver en courant comme je suis capable de le faire. Je savais que je pouvais faire un beau 800, même si je n'en ai pas fait en compétition. Je me suis entraînée très dur pour ça. Je n'avais pas envie de faire de stratégie, j'ai fait ma course et je me suis dit +cours le plus vite possible et tu n'auras pas de regret+. Je termine avec 6.947 points (son meilleur total dans un grand championnat, ndlr) et si ce n'était pas suffisant, je ne sais pas ce que je pouvais faire de plus."

Avant la dernière épreuve, Thiam a eu besoin de se reposer. "Je suis allée dans ma chambre, c'était plus calme. J'ai voulu dormir une heure car j'ai eu une très mauvaise nuit la nuit dernière mais c'était impossible de fermer l'œil, je pensais trop à ce qui allait se passer", a avoué la Namuroise, qui n'a pas hiérarchisé ses titres.

"Je suis vraiment fière de tous car ils ont tous été durs à remporter. L'argent à Doha (aux Mondiaux en 2019, ndlr) également car j'avais eu une saison super compliquée. Ici, je suis surtout fière du score. Je ne m'attendais à rien et je ne fais pas de calcul, j'y allais épreuve par épreuve. Je n'ai fait aucune erreur", a ponctué la protégée de Roger Lespagnard.