Des passagers du Thalys bloqués durant des heures par une chaleur étouffante peu après Paris

"Il faisait une chaleur torride dans le train. Nous étions trempés. Nos vêtements nous collaient à la peau", a témoigné Lydie Leers, une habitante d’Anvers. Mme Leers rentrait chez elle avec un collègue après avoir passé une journée à Paris à faire des achats pour sa boutique de mode. Elle a été témoin de scènes hallucinantes dans la train à cause du manque d’oxygène.

Certains passagers ont fait des malaises et ont dû être soignés par des médecins qui se trouvaient dans le train. D’autres personnes sont devenues agressives et ont tenté de sortir du train par tous les moyens. Mais on nous a dit de ne pas utiliser les portes afin d'utiliser le moins d'électricité possible, pour que la climatisation puisse revenir." Il a fallu plusieurs heures avant que ça arrive enfin.

Vers 22h30, il a été décidé d'évacuer le train. "Après plus de quatre heures, nous avons pu sortir en empruntant une échelle au-dessus des voies", explique encore Mme Leers. "Puis un train nous a ramenés à Paris-Nord. Mais il n'y avait plus de train, alors nous avons dû passer la nuit sur place."

"Nous sommes sortis ! Nous avons même arrangé un endroit pour dormir avec des collègues du musée très sympathiques. Mais certains passagers ne savent pas où ils doivent passer la nuit. De nombreuses personnes sont ici avec des enfants. Il faut communiquer" ajoute cette autre passagère sur Twitter.