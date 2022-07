L’incendie dans la réserve naturelle limbourgeoise d'Oudsbergen est sous contrôle

Deux hélicoptères ont également été mobilisés pour lutter contre les flammes.

"Les opérations d'extinction se sont poursuivie durant un moment et des contrôles ont été organisés toute la nuit par les pompiers et l'Agence flamande pour la nature et les forêts", ont précisé les autorités communales d'Oudsbergen.

Le feu sévissait dans la réserve naturelle située sur le territoire de la commune limbourgeoise d'Oudsbergen. Les flammes se sont déclenchées vers 14h00 et se sont rapidement propagées.

L'incendie a touché une zone où se trouvent de nombreux campings et où certains camps de mouvements de jeunesse ont également planté leurs tentes, ce qui représente quelque 4 000 enfants et jeunes. Les campings et les zones dédiées au bivouac n'ont toutefois pas dû être évacués.

"L'évacuation des mouvements de jeunesse avait été préparée mais elle n'a pas été nécessaire. Les bus étaient prêts et les salles de sport étaient préparées pour accueillir les enfants et leurs accompagnateurs, mais cela n’a pas été nécessaire. Un groupe a été accueilli temporairement dans une maison de quartier ; entre-temps il a pu retourner à son campement".

Des incendies de moindre importance ont touché la région cette semaine, mais ils ont été éteints. L'Office flamand de la nature et des forêts demande instamment aux promeneurs de ne pas s'approcher de la réserve naturelle d'Oudsbergen et de laisser les services de secours faire leur travail.

Ci-dessous les images de l'incendie et de l'intervention des pompiers filmées par un drone.