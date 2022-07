La plus grande guêpe d’Europe aperçue pour la première fois en Belgique

Un spécimen vivant de la guêpe géante, la plus grande espèce en Europe, a été observé pour la première fois dans notre pays. L'insecte peut atteindre une longueur de 4 centimètres et est inoffensif pour l'homme. Cette guêpe est une espèce d’Europe méridionale et est probablement venue du sud de l'Europe par ses propres moyens. "En raison du réchauffement climatique, cet insecte est plus à même de prospérer ici", explique l'entomologiste Arno Thomaes.