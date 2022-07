Près d'une voiture neuve sur trois est hybride ou électrique en Belgique

Les immatriculations de voitures neuves continuent à baisser en Belgique à 195.387 au premier semestre, soit une diminution de 15,9% par rapport à la même période de l'année précédente, selon les chiffres publiés mercredi par la Fédération de l'automobile et du cycle (Febiac). L'électrification du parc automobile belge poursuit par ailleurs son développement même si les délais de livraison sont de plus en plus longs.