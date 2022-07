Un 21 juillet "festif" mêlant un retour à la tradition et des nouveautés

Le défilé débutera, comme de coutume, à 16h00 et "rendra hommage à toutes les femmes et tous les hommes qui s'engagent au quotidien pour la sécurité de nos concitoyens", a pour sa part indiqué Mme Dedonder. Quelque 2.000 personnes issues de la Défense seront impliquées, selon elle.

Le volet aérien rassemblera 18 avions - dont un Embraer Xingu français et un ravitailleur A330 MRTT provenant d'une unité multinationale à laquelle contribue la Belgique - et six hélicoptères, a ajouté la ministre.

La colonne à pied comprendra des détachements de l'Eurocorps (ou Corps européen, un embryon de défense européenne actuellement commandé par un officier belge, le lieutenant-général Peter Devogelaere et qui fête cette année ses trente ans) et un autre représentant l'aide à la Nation que l'armée peut fournir, notamment lors des inondations meurtrières de juillet 2021.

La colonne motorisée présente quelques nouveautés, dont les véhicules blindés de dépannage CRV Taurus, PRV Aurus et Actros, ainsi qu'un canon automoteur français CAESAr (pour CAmion Equipé d'un Système d'ARtillerie). Vingt-huit exemplaires vont être acquis pour permettre la renaissance de l'artillerie belge après un hiatus d'une vingtaine d'années.

Les pays voisins seront aussi de la partie, en faisant défiler devant les plus hautes autorités du pays et le public rassemblé le long du parcours deux véhicules blindés légers (VBL) français, deux blindés à roues Fennek néerlandais, deux Dingo luxembourgeois et un Griffon français - un véhicule attendu à partir de 2025 pour rééquiper les unités de combat de la composante Terre.