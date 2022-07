Un discours du Roi sous le signe de la cohésion et de l’inclusion

Le roi Philippe remarque de plus en plus de discours agressifs autour de nous, "une résurgence de régimes et de réflexes autoritaires, qui ne poursuivent que leur propre intérêt aux dépends des autres." Il veut répondre à ces défis avec "une foi inébranlable dans la démocratie, en favorisant la cohésion et l'inclusion, en n’attisant pas ce qui pourrait nous diviser, en osant cultiver la nuance et la bienveillance."

Il fait référence à la cohésion au sein de l'Union européenne, qui a permis de rechercher des solutions communes dans les domaines de la santé, de la défense, de l'énergie et de l'accueil des réfugiés. "Cette cohésion est essentielle pour éviter que les inégalités entre les États membres ne se creusent, au détriment de la population." Le Roi appelle également à ne pas perdre de vue la lutte contre le réchauffement climatique.