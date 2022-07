Etudes en médecine et dentisterie : la Chambre approuve le projet de loi sur les quotas Inami

La Chambre a approuvé en séance plénière le projet de loi du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) qui fixe les quotas de médecins et de dentistes respectivement pour les années 2028 et 2027. Pour les médecins, le quota est de 744 en Fédération Wallonie-Bruxelles et de 1.104 en Flandre. Pour les dentistes, il est de 106 en FWB et 181 au nord du pays.