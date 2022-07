La Chambre approuve le traité qui organise le transfèrement de prisonniers avec l’Iran

Le texte suscite aussi le malaise chez certains élus de la majorité, y compris au sein du MR, parti qui a nommé la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib. Le député Denis Ducarme n'a pas participé au vote, qu'il a qualifié de contraire à sa conscience. Cette absence est toutefois insuffisante pour faire basculer le résultat final d'un vote qui s'est conclu majorité contre opposition. Les Engagés, DéFI, la N-VA et le Vlaams Belang ont voté contre. Le PTB s'est abstenu.

Lors de la discussion générale mardi, Mme Lahbib a défendu le texte. Les services de renseignement soutiennent la ratification de ce traité car il favorisera, selon eux, la sécurité des Belges dans la région, a-t-elle indiqué. Dans les négociations qui ont mené à la conclusion du traité, il n'a toutefois jamais été question de cas individuels, a-t-elle encore assuré.

L'ambassadeur d’Iran en Belgique a été convoqué pas moins de cinq fois -une première dans l'histoire de la diplomatie belge-, l'ambassade belge à Téhéran a accompli des démarches à sept reprises à l'égard des autorités iraniennes, le Premier ministre, Alexander De Croo, et la prédécesseure de Mme Lahbib, Sophie Wilmès, ont eu des entretiens avec leurs homologues et réclamé la libération du citoyen belge et l'amélioration de ses conditions de détention. "On pourrait hausser le ton mais ce serait un peu crier dans le désert", a fait remarquer Mme Lahbib.