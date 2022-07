Sammy Mahdi plaide en faveur d’un examen obligatoire pour acquérir la nationalité belge

Il existe actuellement différentes façons de devenir belge. Généralement, les candidats peuvent obtenir la nationalité après avoir rempli certaines conditions, telles qu’un séjour légal d'une durée d'au moins 5 ou 10 ans, et la preuve d'une participation économique et d'une intégration sociale. Selon Sammy Mahdi, un examen de nationalité obligatoire devrait être ajouté pour conclure le processus d'intégration.

Pour le président du CD&V, l'examen devrait porter sur les connaissances générales sur la Belgique et la société et devrait être passé dans l'une des langues du pays. La nationalité devrait ensuite être attribuée de manière formelle via une cérémonie, qui constituerait un moment positif d'accueil. "Devenir Belge ne devrait pas être une simple procédure administrative qui se termine par une lettre recommandée dans la boîte aux lettres", conclut l’ancien secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration.