Accord sur la prolongation du nucléaire : Doel 4 et Tihange 3 devront être opérationnels pour l'hiver 2026-27

"Nous franchissons une étape cruciale pour garantir la sécurité d'approvisionnement de notre pays", a jouté M. De Croo. "Le sol sera plus stable sous nos pieds."

Une nouvelle société verra le jour dont l'Etat belge et Engie seront actionnaires à parts égales et dans laquelle seront logés les deux réacteurs. L'exploitant demeure Engie Electrabel mais l'Etat entrera dans le capital de cette structure. "De cette façon, nous aurons notre mot à dire sur les questions stratégiques", a précisé M. De Croo, soulignant qu'il s'agissait d'un enjeu de "sécurité nationale".

Les coûts de démantèlement des centrales nucléaires, et de gestion des matières fissiles et des déchets radioactifs sont supportés par l'exploitant Engie. Pour ce qui est toutefois des déchets issus des dix années de prolongation des deux réacteurs, le coût sera supporté par la nouvelle structure et donc, en principe, pour moitié par l'Etat.

Les deux ministres ont toutefois aussi insisté sur les bénéfices que retirera l'Etat de la future société et qu'il pourra réinvestir. "Nous sommes dans un partenariat avec des coûts et des bénéfices", a martelé la ministre.

Les discussions vont désormais se poursuivre et des groupes de travail d'experts seront également mis en place. L'un des points à résoudre sera la détermination du coût de la gestion des déchets, et donc de leur stockage pour lequel la Belgique n'a pas encore fait de choix définitif. La Commission des provisions nucléaires et l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles (Ondraf) seront mis à contribution. "Nous calculerons le coût pour que la facture soit connue et maîtrisée en recourant aux scénarios les plus conservateurs afin de garantir que ces coûts ne soient pas à charge du citoyen", a assuré Mme Van der Straeten. L'objectif des deux parties est d'avoir un accord définitif d'ici la fin de l'année et de le soumettre à la Commission européenne.