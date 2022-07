Bruxelles veut construire une piscine en plein air dans la zone du canal : "Premier coup de pelle en 2026"

"Premier coup de pelle, prévu en 2026", annonce Benoît Hellings, l'échevin du Climat et des Sports. A la sortie d'une semaine caniculaire en Belgique et en particulier à Bruxelles, le besoin de piscine en plein air est revenu au centre de l'actualité, constatent plusieurs observateurs dont l'asbl Pool is Cool, cités par la Ville. Celle-ci propose désormais un projet de piscine publique en plein air dans le canal.

La Ville de Bruxelles a déjà défini un lieu: le long du Quai des Péniches, situé au coeur du Quartier Nord en plein développement et facile d'accès en transports en commun, à pied ou à vélo. "Des enfants ont plongé et nagé, dans le canal, impropre à la natation, à cet endroit précis il y a quelques semaines", a ajouté M.Hellings.