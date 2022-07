Tall Ships Races, Bollekesfeest, feu d’artifices… le week-end promet d’être festif à Anvers !

Quarante imposants voiliers s'amarreront du 22 au 25 juillet aux quais de l'Escaut et de l’Eilandje dans le cadre des Tall Ships Races. L'événement de voile itinérant, dont l'un des objectifs est d'initier les jeunes à la mer et à la voile, devrait attirer des centaines de milliers de visiteurs, comme ce fut le cas lors des six éditions précédentes. Ces courses de grands voiliers attirent déjà les foules, mais la ville d'Anvers et son port offrent désormais en parallèle d’autres activités et divertissements.