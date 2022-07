Des scouts de Wijnegem font une lourde chute lors d'un camp cycliste sur la Côte d'Opale : deux blessées

Pour une raison inconnue, un groupe de jeunes filles d'un groupe de scouts de Wijnegem a fait une lourde chute lors d'une randonnée à vélo sur la Côte d'Opale, dans le nord de la France. Le groupe de scouts, âgées de seize à dix-huit ans, y effectuait un camp cycliste. Selon le journal flamand Het Nieuwsblad. Il s'agit des Scouts Wijnegem 99ste Parsifal, qui revenaient à vélo vers leur lieu de camp à Tardinghen.

Tous les membres du groupe portaient un casque, mais deux jeunes filles ont été blessées et ont dû être emmenées par hélicoptère. "L'une a subi des blessures mineures et a été autorisé à quitter l'hôpital après avoir été soignée. Elle avait été prise en charge au centre hospitalier de Calais. L’autre doit rester hospitalisée au CHR de Lille pour des examens complémentaires. On ignore la gravité de son état."

Pendant ce temps, le groupe est rentré en Belgique. "Avec la direction nationale des Scouts et de Gidsen Vlaanderen, ils vont voir comment le camp peut encore être poursuivi", explique Van Reusel.