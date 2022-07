Plus de 46.000 vélos recensés dans la zone des fêtes de Gand

Un décompte des vélos a également été effectué et celui-ci a atteint le chiffre de 46.000. "Nous faisons beaucoup d'efforts pour accueillir les cyclistes pendant les Fêtes de Gand, et avec succès", a déclaré l'échevin des Fêtes Bram Van Braeckevelt (Groen). Ce comptage a été effectué dans et à proximité immédiate de la zone des fêtes vendredi soir entre 22h00 et 01h00 du matin. Au total, 41.200 vélos étaient garés sur le domaine public et 5.500 dans les deux aires de stationnement gardées.

La police de Gand a fait état de douze bagarres vendredi soir. Vingt personnes ont été interpellées, cinq pour trouble à l'ordre public et six pour ivresse sur la voie publique. De plus, 121 personnes ont écopé d'une amende administrative pour avoir uriné sur la voie publique.