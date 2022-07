Violent incendie d'une maison de repos à Aarschot : un résident décédé, un autre dans un état critique

"Tous les résidents du centre, soit 162 personnes, ont été évacués, mais cette opération a pris beaucoup de temps car nombre d'entre eux se trouvent en fauteuil roulant ou ont du mal à se déplacer", a précisé la bourgmestre Gwendolyn Rutten (Open VLD).

Ils ont été, dans un premier temps, transférés vers la salle des fêtes de la ville, avant d'être pris en charge par des proches ou divers hôpitaux des alentours, notamment ceux de Louvain, Anvers et Hasselt. Les résidents pourront rester dans certains services où aucun patient ne séjourne durant le week-end. Les résidents seront accueillis autant que possible avec des groupes de personnes qu'ils côtoient et avec des membres du personnel qu'ils connaissent. "De cette façon, les résidents reconnaissent les visages qui les entourent", explique Winne Haenen, inspecteur d'hygiène fédéral. "Voir des visages familiers, c'est très important.

"Depuis tout le monde a trouvé un hébergement, a déclaré la bourgmestre Gwendolyn Rutten (Open VLD) dans "De ochtend" sur Radio 1. "Nous avons choisi d'héberger les personnes pendant quelques jours dans différents hôpitaux. Elles peuvent y recevoir les médicaments nécessaires et les soins appropriés. Cela donne aussi un peu de temps pour voir quel est l'état du bâtiment, qui peut revenir et pour qui des solutions doivent être trouvées."

Gwendolyn Rutten a fait l'éloge du personnel et des services d'urgence. "Tout le personnel et les services d'urgence se sont surpassés dans ces moments difficiles. C'est quelque chose que vous ne voulez jamais vivre, c'est un cauchemar, mais ils ont fait du très bon travail."

Le parquet de Louvain a entre-temps annoncé que, selon les premières constatations, le feu a été déclenché. Il n'est pas encore clair si le feu est d’origine criminelle.

Le bâtiment de la maison de repos a été rendu inutilisable par l'incendie et les dégâts des eaux provoqués par l'intervention des pompiers. Des contrôles au niveau du gaz et de l'électricité doivent également être réalisés, ce qui peut prendre plusieurs jours. On ne sait pas encore quand les résidents pourront réintégrer le centre.