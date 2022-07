Le feu d’artifice du Nouvel An ayant été reporté, à cause du Covid, il a eu lieu samedi soir et a illuminé la métropole. La nouvelle date du feu d'artifice coïncidait avec le festival local Bollekesfeesten, du nom de la bière anversoise de De Koninck et le rassemblement de voiliers pour l’événement itinérant Tall Ships Race.