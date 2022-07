Le nouveau point de contact des fêtes de Gand a reçu 31 dénonciations de comportements transgressifs

Les dénonciations n'ont pas été automatiquement suivies d'une plainte officielle auprès de la police ou du parquet. Il s'agit d'un premier point de contact, où des personnes formées prennent en charge les victimes.

La plateforme est située à l'église de Sint-Jacobs, entre la scène du festival Trefpunt et le Vlasmarkt, et a été mise en place en concertation avec les organisateurs et le conseil communal.

"Nous sommes heureux que les gens trouvent le chemin du chalet où il y a cadre de confiance et la possibilité de parler, se détendre et être pris en charge", a déclaré le bourgmestre Mathias De Clercq (Open VLD).

Les Fêtes de Gand se poursuivent jusqu'à 10 heures le lundi 25 juillet.