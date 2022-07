Un homme grièvement blessé retrouvé au bord de la route à Vlijtingen

Samedi à l’aube vers 3h30 du matin un riverain a aperçu un jeune homme étendu le long de la route à Vlijtingen (Limbourg). Il a alerté les services d'urgence. À l'hôpital, l'homme âgé de 29 ans et originaire de Riemst a été plongé dans un coma artificiel. Il souffre d'une hémorragie cérébrale et de graves écorchures et brûlures, mais il est désormais hors de danger. Depuis, le conducteur et les occupants de la voiture impliquée se sont tous présentés à la police.