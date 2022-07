Un jeune homme de 19 ans se noie dans un étang au domaine De Plas à Houthalen-Helchteren

Cet après-midi vers 15 heures, les services d'urgence ont été informés qu'un homme était en train de se noyer dans l'étang de baignade du domaine De Plas à Houthalen-Helchteren. La police de la zone Carma, une ambulance, un médecin urgentiste et une équipe de plongeurs se sont rendus sur place. La zone autour de De Plas a été évacuée et peu après, on a retrouvé la personne qui s'était noyée et qui était malheureusement décédée. Il s'agirait d'un accident. La victime est un jeune homme Le jeune homme de 19 ans, originaire de Molenbeek-Saint-Jean.

Le laboratoire et le ministère public poursuivent leur enquête.