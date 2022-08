4.000 km à vélo à travers l’Europe : la Transcontinental Race a pris son départ à Grammont

En résumé, il s’agit pour les participants à la Transcontinental Race d’effectuer 4.000 kilomètres à vélo à travers l’Europe sans aide extérieure. "C’est une course entre le point A et le point B, et entre les deux vous vous débrouillez", précisait Kristof Allegaert (photo archives) à Radio 2. Il a déjà remporté trois fois cette compétition extrême. "Vous décidez vous-même quand vous dormez et mangez. Vous devez tout prévoir vous-même".

Les participants peuvent aussi choisir comment ils organisent leurs journées. "Votre vélo et votre préparation physique sont deux choses très importantes", indique Allegaert. "Mais c’est aussi votre force mentale qui déterminera votre progression. Vous roulez entièrement seul, vous ne voyez personne. Si vous avez un pépin, vous ne pouvez compter que sur vous-même".

C’est la quatrième fois que la compétition d’ultracyclisme démarre à Grammont, à la grande fierté de l’échevin des Sports Stephan De Prez. "C’est l’une des courses extrêmes les plus importantes au monde. En passant par le Mur de Grammont, les participants se dirigent d’abord vers la République tchèque. Puis vers l’Italie, où ils passent par le Passo di Gavia, réputé grâce au Giro. Ensuite ils foncent vers la Bulgarie, en passant par le Monténégro et la Roumanie. Pour terminer dans la ville de Bourgas, à la Mer Noire".