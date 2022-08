La Commission européenne valide le régime belge de tax shelter pour les jeux vidéo

Dans un communiqué publié ce lundi, l'exécutif européen affirme avoir constaté que la suppression de la condition de dépenses territoriales par la Belgique, à la suite de l'ouverture de l'enquête approfondie, permet que toutes les dépenses dans l'Espace économique européen (EEE) en biens et services liés à la production de jeux vidéo puissent bénéficier du tax shelter. La Commission a également estimé que le régime était "nécessaire" et "approprié" pour faciliter le développement des jeux vidéo culturels, contribuant ainsi à la promotion de la culture.

Elle a enfin conclu que la mesure est proportionnée, c'est-à-dire limitée au minimum nécessaire, et qu'elle aura un impact limité sur la concurrence et les échanges entre États membres. "Sur cette base, la Commission a autorisé le régime en vertu des règles de l'UE en matière d'aides d'État", conclut le communiqué, soulignant que cette décision port sur un montant de 36 millions d'euros et est valable jusqu'au 31 décembre 2027. Le tax shelter pour les jeux vidéo entrera en vigueur le 1er janvier prochain.