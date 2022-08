La file devant le centre pour demandeurs d'asile du Petit Château à Bruxelles s’allonge

Pourtant, la Secrétaire d'État (photo) se veut claire: "L'accueil seul n'est pas la solution. Le gouvernement a pris des mesures pour accélérer les sorties et limiter les entrées. Une première solution consiste à affecter du personnel supplémentaire pour traiter les nombreuses demandes d'asile. Au cours du mois dernier, le Commissariat général, qui traite les demandes d'asile, a déjà pris 1.000 décisions de plus que le mois précédent. On constate également que plus de 50% des personnes qui demandent l'asile en Belgique l'ont déjà fait dans un autre pays européen. Ce n'est pas le but du dispositif".

"Il existe des règles et des procédures en la matière et nous les suivons. Nous créons également un centre d'accueil spécifiquement pour ces personnes afin de préparer leur retour dans d'autres pays européens. Il ne s'agit pas seulement de la Bulgarie ou la Grèce, mais souvent de pays voisins comme la France, les Pays-Bas et l'Allemagne", a encore expliqué Nicole de Moor au micro de Radio 1 (VRT).

“Les nationalités les plus courantes de demandeurs d’asile restent stables depuis plusieurs années : l’Afghanistan, mais aussi la Palestine, la Syrie et l’Erythrée. Mais ces dernières semaines le Burundi est aussi subitement monté dans le top 5, contrairement à ce qui se passe dans d’autres pays. Chez nous, le Burundi est entretemps devenu le 2e pays d’origine le plus courant des demandeurs d’asile. Il est donc important de découvrir pourquoi tant de Burundais demandent l’asile en Belgique et quelles mesures nous pouvons prendre", concluait la Secrétaire d’Etat au micro de Radio 1.