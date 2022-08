Le prince Gabriel va lui aussi étudier à l'École royale militaire

Le fils aîné et deuxième enfant du roi Philippe et de la reine Mathilde (photo) rejoindra l'École royale militaire (ERM) le 22 août prochain, après avoir réussi toutes les épreuves d'admission : les tests médicaux, psychotechniques et sportifs, de même que les examens de mathématiques, néerlandais et français. C’est ce qu’a annoncé ce lundi le Palais royal. Sa sœur aînée, la princesse Elisabeth, avait elle aussi étudié un an à l’ERM.