Les Fêtes de Gand ont attiré 1,5 million de visiteurs, un record pour les 15 dernières années

Plus d’un million et demi de visiteurs pour l’entièreté des Fêtes de Gand et pas moins de 260.000 visiteurs rien que pour l’avant-dernière journée des Gentse Feesten (alors qu’il y a 3 ans cette journée-là avait attiré 95.000 visiteurs). L’échevin écologiste Bram Van Braeckevelt s’est dit ravi. "C’est très important que nous soyons parvenus à un tel résultat après mille jours sans Fêtes de Gand. Elles ont manqué à tout le monde. On sentait le soulagement dans la ville".

Des gobelets et de la vaisselle réutilisables ont permis de rendre l’événement festif gantois le plus propre de cette décennie. "Il y a eu 42% de déchets en moins par visiteur. C’est une réduction énorme par rapport à l’édition précédente. J’en suis très fier et je voudrais remercier tout particulièrement les collaborateurs d’Ivago", indiquait l’échevin. Il s’agit de la société de traitement de déchets active à Gand.

L’utilisation de nombreux gobelets différents et l’affluence sur les places de Gand ont par contre rencontré des critiques. "Nous en tiendrons compte pour les prochaines éditions. Il est donc bon d’organiser un débat avec les divers organisateurs, pour voir ce que sont les possibilités futures", concluait Bram Van Braeckevelt.