Quatorze ONG introduisent un recours contre le craqueur d'éthane d’Ineos à Anvers

ClientEarth est accompagné par les organisations non gouvernementales Bond Beter Leefmilieu (BBL), BOS+, Climaxi, Fairfin, Gallifrey Foundation, Greenpeace Belgium, Grandparents for the Climate, Climate Case, Nature Conservation Association De Steltkluut, Plastic Soup Foundation, Recycling Netwerk Benelux, WWF Belgique et Zero Waste Europe.

Ces organisations craignent notamment une micropollution, plus précisément que des granulés de plastique ne s’échappent dans l’environnement. Ces granulés servent à fabriquer le plastique. Mais d’après des estimations, 176.000 tonnes d’entre eux atterrissent chaque année dans la nature en Europe. Cela pourra avoir des conséquences néfastes pour les domaines naturels proches du port anversois qui doivent être protégés, d’après la législation européenne.

Les organisations environnementales soulignent que le problème pourrait s’étendre aussi aux Pays-Bas voisins. Le rapport d’un lanceur d’alerte, paru cette année, révélait en effet que l’Escaut occidental est actuellement déjà pollué de granules de plastique, qui proviennent en grande partie de producteurs installés dans le port anversois.