Cinq cigognes reçoivent un émetteur au Zwin : "Presque tous les oiseaux qui survivent à la migration reviennent"

La réserve naturelle du Zwin, située dans la commune côtière de Knokke-Heist (Flandre occidentale), suit depuis quelques années déjà les allées et venues des cigognes, en les équipant d’émetteurs. Les données que le Zwin a ainsi pu récolter révèlent que ces oiseaux migrateurs hibernent le plus volontiers en Espagne ou dans le nord du Maroc. Un oiseau est même allé l’an dernier jusqu’à la frontière du Mali et du Burkina Faso, en survolant le Sahara. Le Zwin constate également que la plupart des cigognes qui survivent à la migration hivernale reviennent au printemps vers la réserve naturelle de Knokke.