Cinquante-cinq victimes présumées de traite des êtres humains découvertes sur un chantier à Anvers

Dans une réponse adressée aux quotidiens Gazet van Antwerpen et De Tijd, Borealis affirme qu'il ne s'agit pas d'employés de l'entreprise elle-même mais de l'entrepreneur IREM-Ponticelli. Borealis dit attendre de tous ses partenaires qu'ils "se conduisent de manière éthique et conforme, comme indiqué clairement dans le Code de conduite (...) de Borealis, et se conforment pleinement à toutes les exigences légales, y compris les lois du travail".

La société active dans la chimie s'est dit "surprise" et "indignée" par les allégations de trafic d'êtres humains. Borealis a mis en place un groupe d'enquête interne. "Nous considérons le traitement respectueux de toutes les personnes qui travaillent avec et pour l'entreprise comme une priorité absolue et nous exigeons d'IREM-Ponticelli une transparence totale. Tous les sous-traitants sont contractuellement tenus de se conduire de manière éthique, comme indiqué dans le code de conduite professionnelle de Borealis."

IREM-Ponticelli est une joint-venture temporaire entre la société française Ponticelli et l'italienne Irem. Les deux entreprises n'ont pas encore réagi.



L’affaire avait été découverte il y a deux semaines lorsque le consul flamand aux Philippines a eu vent des faits. Il les a signalés au bourgmestre anversois Bart De Wever et à l’organisation d’aide aux victimes de traite d’êtres humains Payoke. "Cette communication a livré des indications claires sur le fait qu’il s’agissait d’un cas de traite d’êtres humains", précisait Klaus Vanhoutte de Payoke.

Deux perquisitions s’en sont suivies. Quelque 27 personnes ont ainsi été découvertes à une première adresse à Anvers et le jour suivant 28 personnes ont été découvertes à une seconde adresse. L’un des deux bâtiments a immédiatement été déclaré insalubre par la ville d’Anvers. L’autre était également en mauvais état.

D’après Klaus Vanhoutte, il s’agirait du premier cas de pareilles pratiques en Europe occidentale à une telle échelle (une cinquantaine de victimes). Pour les trois organisations qui se chargent en Belgique de l’accueil des victimes de traite des êtres humains, c’est en tous cas une situation inédite car dans tout le pays il n’y a actuellement qu’une septantaine de places disponibles pour accueillir ces victimes. "Un groupe de 55 hommes dépasse totalement notre capacité. Nous ne sommes absolument pas préparés à un groupe aussi important".

"La ville d’Anvers a heureusement réagi rapidement et nous a aidés à chercher des places d’accueil. Mais il ne s’agit hélas que d’un accueil temporaire", regrette Vanhoutte. "Il faut maintenant enquêter sur cette affaire, régler tout le côté administratif et continuer à soutenir les victimes".

Les 55 travailleurs illégaux sont actuellement entendus par les enquêteurs. Ils ont reçu le statut officiel de victimes de la traite des êtres humains.