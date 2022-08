Covid-19 : le nombre de contaminations diminue nettement

Sur la période du 19 au 25 juillet, une moyenne quotidienne de 159 personnes porteuses du coronavirus ont été admises à l'hôpital. Un chiffre qui est en baisse de 3%, en comparaison avec la période de référence précédente. Le nombre de lits d'hôpital occupés par les patients contaminés au coronavirus est en baisse de 2% (pour un total de 2.284) par rapport à la période de sept jours précédente (avec un total de 2.331).

Le nombre de décès est en diminution de 5% (passant ainsi de 11,3 à 10,7) et amenant le total de décès en Belgique à 32.179 depuis le début de la pandémie, en mars 2020.

Seul chiffre en hausse : le nombre de lits de soins intensifs occupés par des personnes positives au coronavirus (+2%). Il y en avait 123 le 18 juillet et 126 le 25 juillet.

Entre le 16 et le 22 juillet, une moyenne quotidienne de 14.497 tests ont été effectués pour un taux de positivité de 31,9%. Pour la période du 19 au 25 juillet, le taux de reproduction s'établit à 0,99. Lorsqu'il est inférieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à régresser. Ces chiffres sont toutefois à nuancer en raison du long week-end qui a suivi le 21 juillet. Le nombre de tests était en effet nettement inférieur à celui de la semaine précédente, sans jour férié.

Et puis le 23 juillet, 9.093.718 de personnes avaient été complètement vaccinées en Belgique contre le coronavirus (1e et 2e doses). Et 7.176.988 de citoyens avaient aussi reçu un rappel (booster). Un peu plus de 550.000 personnes ont en outre déjà accepté un second booster. Au total, ce sont 25,7 millions de doses de vaccins contre le coronavirus qui ont déjà été administrées en Belgique.